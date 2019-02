Die Barrick Gold-Aktie drang am 23. Oktober und erneut am 13. Dezember zweimal bis in den Bereich von 14,10 bis 14,17 US-Dollar vor. Hier scheiterten die Käufer jeweils daran, weiter vorzudringen, sodass die Aktie anschließend wieder zurückfiel. Im Dezember ergab sich eine Abwärtsbewegung, die erst am 22. Januar auf dem Niveau von 11,52 US-Dollar endete.

In den letzten Januartagen konnte die Aktie wieder ansteigen und dabei auch die 50-Tagelinie bei US-Dollar problemlos überwinden. Zum Ende ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...