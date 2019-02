Zwischen Hubertus Heils Grundrenten-Plan und Olaf Scholz' Milliardenlücke tut sich eine der zentralen politischen Bruchlinien der näheren Zukunft auf. Sie geht quer durch die Bundesregierung.

Die Mahnungen, die der Bundesfinanzminister nun den Kabinettskollegen und über die BILD-Zeitung dem Rest der Republik verkündete, können eigentlich niemanden überraschen. Aber offenbar war es für alle Beteiligten bislang angenehmer, den Traum der immerwährend boomenden Volkswirtschaft und verlässlich steigenden Staatseinnahmen zu träumen.

Uns erwartet eine Finanzlücke! Rund fünf Milliarden im Jahr auf Bundesebene. Die volkswirtschaftlichen Früchte der Agenda-Reformen, die Gerhard Schröder das Kanzleramt und die SPD den inneren Frieden kostete, aber der deutschen Wirtschaft zu einer späten Blüte verhalfen, hat der Staat also verfuttert. Willkommen zurück in der Wirklichkeit, Deutschland!

Hubertus Heil wird sich besonders ärgern. Noch kein Jahr ist er Sozialminister, endlich wollte er genussvoll ein neues Fass anstechen, da kommt ihm sein Kabinettskollege und SPD-Genosse Olaf Scholz in die Quere. In der Bundesregierung geht es eben zu wie im Wirtshaus des alten Schlagers von Jupp Schmitz: "… der Herr Wirt ist vergnügt, bei jedem Glas, was er einschenkt und bringt, lächelt er froh und zufrieden. Doch manchesmal hat der Wirt das Malheur, dass er die Zeche nicht kriegt …"

Was Heils Plan einer so genannten Grundrente - er nennt sie auch Respekt-Rente - angeht, stehen die Chancen recht gut, dass sie noch verhindert oder - wahrscheinlicher - zumindest verwässert werden kann. Neben Scholz' Alarmruf erschallte auch aus anderen Parteien und vor allem von Ökonomen und Rentenexperten ein Donnerhall der Kritik. Vermutlich wird die Kanzlerin darauf beharren, dass es eine Bedürftigkeitsprüfung gibt.

Aber es geht eben nicht nur um dieses eine, völlig unsinnige Rentendeformation, die wohl einmal als letzter Versuch einer sozialpolitischen Großoffensive in die Geschichte der Agonie der SPD eingehen wird. Die Bundesregierungen dieser und der drei vorausgegangenen Legislaturen haben mit steil steigender Tendenz immer neue Giganten-Aufgaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...