Datagroup hat Ende Januar den Geschäftsbericht für 2017/18 veröffentlicht, nachdem bereits Ende November letzten Jahres vorläufige Zahlen bekannt gegeben wurden. Nennenswerte Überraschungen gab es daher ebenso wenig wie Abweichungen. In einer Telefonkonferenz hat CEO und Großaktionär Max H. Schaber die Zahlen im Anschluss näher erläutert und sich zahlreichen Fragen gestellt. So stieg der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um 21,9% auf 272,1 Mio. € an. Das EBITDA konnte um 27,7% auf 34,5 Mio. € (12,7% EBITDA-Marge) gesteigert werden. Da in dieser Zahl aber noch ein einmaliger Sonderertrag aus der HanseCom Übernahme i.H.v. 0,8 Mio. € enthalten ist, beträgt das bereinigte EBITDA 33,7 Mio. € (+45,6%, 12,4% EBITDA-Marge). Insbesondere das vierte Quartal konnte mit einer sehr guten bereinigten EBITDA-Marge von 14,5%, bei einem unverändert hohen Wachstum von 21,5% überzeugen.



Das sehr gute Margenergebnis war vor allem durch eine starke Entwicklung bei der HanseCom zurückzuführen, die zuletzt eine zweistellige EBITDA-Marge erreichte, nachdem diese im Zeitpunkt des Kaufs (Mai 2017) noch negativ war. Dazu hatte sich die Anfang 2018 übernommene Almato in der zweiten Jahreshälfte mit einer zunehmenden Umsatzdynamik im Ergebnis über Plan entwickelt.



Den ganzen Beitrag können Sie hier weiterlesen: Download