In den letzten Tagen des Börsenjahres 2018 gab die Alibaba-Aktie noch einmal deutlich nach und fiel bis zum 24. Dezember auf 129,77 US-Dollar zurück. Im Anschluss an dieses Tief leiteten die Käufer eine Erholung ein. Sie führte den Kurs recht schnell bis an die 50-Tagelinie zurück, die gleich im ersten Anlauf überwunden werden konnte.

Zur Monatsmitte vollzog die Aktie eine leichte Aufwärtsbewegung knapp oberhalb des gleitenden Durchschnitts. Sie wurde zum Monatsende erneut von einer steileren ... (Dr. Bernd Heim)

