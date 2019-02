Berlin (ots) - Die britische Musikerin Anna Calvi erhält den Soundcheck Award 2018 für ihr drittes Album "Hunter". Radioeins vom rbb und Der Tagesspiegel vergeben den Preis zum zehnten Mal.



Die Jury - bestehend aus Nadine Lange vom Tagesspiegel, Radioeins-Musikchefin Anja Caspary sowie Andreas Müller und Torsten Groß, den Gastgebern des Radioeins-Soundchecks - entschied sich für die 38-jährige Musikerin aus London, weil "Hunter" nach Ansicht der Jury das beste Album ihrer bisherigen Karriere ist. Radioeins-Musikchefin Anja Caspary: "Mit elf dramatischen Songs zeigt Anna Calvi ihr großes Können als Songschreiberin, zerschreddert mit ihrer Gitarre altbekannte Songstrukturen und kittet die Bruchstücke mit ihrer 3-Oktaven-Stimme wieder eindrucksvoll zusammen. Zudem verhandelt sie Gender-Themen wie die Benachteiligung von Mädchen oder das Verwischen von Geschlechtergrenzen. Auch mit ihrer eigenen lesbischen Sexualität hält sie nicht hinterm Berg auf diesem mutigen, großen und sehr persönlichen Album."



Der New Yorker Grafiker Otto Steininger wird nun ein Bild für Anna Calvi malen, das ihr später im Jahr überreicht wird. Zu den bisherigen Preisträgern des Soundcheck Award, der seit 2009 verliehen wird, zählen Kanye West, Neil Young, James Blake und Kate Tempest.



Soundcheck - das musikalische Quartett auf Radioeins



Nominiert für den Soundcheck Award waren all jene Alben, die 2018 von sämtlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Radioeins-Sendung "Soundcheck - das musikalische Quartett" als Hit bewertet worden waren. Jeden Freitag von 21.00 Uhr bis 23.00 Uhr diskutieren vier Musikjournalistinnen und -journalisten auf Radioeins über vier aktuelle Plattenveröffentlichungen und vergeben ihre Wertungen. Die Meinungen der Soundchecker sind hemmungslos subjektiv, euphorisch und polemisch - also immer voller Begeisterung für die Musik.



Die erfolgreichsten Alben qualifizieren sich für die jährliche Endrunde und haben Aussicht auf den Soundcheck Award.



