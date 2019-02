Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla nach Zahlen von 235 auf 280 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Wichtiger als die "gemischten" Resultate des Elektroautobauers für das Schlussquartal 2018 seien die Aussagen des Managements zur neuen Produktionsstätte in China für das Model 3, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Optimierung der Software für Autonomes Fahren sei zudem vielversprechend. Allerdings sehe er Tesla weiter in erster Linie als Autoproduzenten, womit die Aktie im Branchenvergleich ambitioniert bewertet sei./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2019

2019-02-04