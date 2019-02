Die NordLB hat die Einstufung für Wirecard infolge der jüngsten Anschuldigungen in der "Financial Times" auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Der Zahlungsabwickler wehre sich vehement gegen die Vorwürfe und er halte dies für glaubwürdig, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Montag vorliegenden Studie. Wie bei einem ähnlichen Vorfall im Jahr 2016 könnten auch nun wieder finanzielle Interessen, zum Beispiel von Short-Spekulanten, im Vordergrund gestanden haben. Er geht davon aus, dass sich der Aktienkurs nach endgültiger Klärung schnell erholen wird./tih/zb

