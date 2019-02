Manchmal geht es auch in der Politik schnell: Keine zwei Wochen nach der beschlossenen Klage der Staatsregierung in Sachen Familiengeld will das bayerische Kabinett am Dienstag (10.00 Uhr) einem Kompromiss mit dem Bund zustimmen. Der Ministerrat hofft, dass damit das monatelange Tauziehen zwischen Bundesregierung und Freistaat um die Zahlung des bayerischen Familiengeldes für Hartz-IV-Empfänger ein Ende hat. Nach dem Kabinett muss auch der Landtag der Gesetzesnovelle zustimmen.

Vergangenen Freitag hatten sich beide Seiten auf einen Kompromiss verständigt, der eine Präzisierung des Gesetzes vorsieht. Im Gegenzug verzichtet der Bund auf die Anrechnung des Familiengeldes auf Hartz-IV-Zahlungen und hat sich zudem bereiterklärt, schon angerechnete und damit einbehaltene Zahlungen zurückzuerstatten.

Das seit September 2018 ausgezahlte Familiengeld in Bayern beträgt monatlich 250 Euro pro Kind im Alter von 13 bis 36 Monaten, ab dem dritten Kind beträgt der Zuschuss 300 Euro. In Bayern hatten die meisten Eltern, die von Hartz IV leben, bislang kein Familiengeld erhalten, weil es der Bund als zusätzliche Einnahme verbuchte. Bayernweit wurden rund 275 000 Familiengeldbescheide erstellt, bei rund acht Prozent der Familien wurde das Familiengeld angerechnet.

Weiteres Thema der Kabinettssitzung ist der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU. Bayern unterhält traditionell sehr enge wirtschaftliche Beziehungen zu Großbritannien und fürchtet bei dem drohenden unkontrollierten Brexit ohne Abkommen schwere Einbußen./had/DP/zb

AXC0253 2019-02-04/17:59