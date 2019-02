Die Apple-Aktie kommt gut aus den Startlöchern und legt an der Nasdaq in den ersten Handelsstunden der neuen Woche gleich einmal deutlich zu. Ohnehin hat sich die Stimmung in den letzten Wochen zusehends verbessert. Der Kursrückgang konnte im Bereich der 150-Dollar-Marke gestoppt und ein neuer kurzfristiger Aufwärtstrend gestartet werden. Dieser hat den Kurs inzwischen wieder bis auf 170 Dollar ansteigen lassen. Die nächsten Widerstände warten im Bereich von 190 Dollar und in Gestalt der runden ... (Alexander Hirschler)

