H.I.G. Capital, eine führende, weltweit tätige Investmentfirma für alternative Vermögenswerte mit einem verwalteten Eigenkapital von über 26 Milliarden EUR, meldete heute, dass sich Markus Noe-Nordberg H.I.G. als Managing Director und Leiter des mittleren Private Equity-Markts in Europa anschließt.

Markus wird in London ansässig sein und die Geschäftstätigkeiten im europäischen mittleren Private-Equity-Markt leiten. Er verfügt über 30 Jahre Erfahrung im Finanzwesen sowie mit fremdfinanzierten Übernahmen. Vor seinem Unternehmensbeitritt bei H.I.G. Capital war er Partner und Gründungsmitglied bei Pamplona Capital. Davor war er als Managing Director und Mitleiter der Geldgebergruppe bei Goldman Sachs in London tätig.

Sami Mnaymneh und Tony Tamer, Mitgründer und CEOs von H.I.G., kommentierten: "Wir sind hocherfreut, Markus bei H.I.G. begrüßen zu dürfen. Aufgrund seines Hintergrunds und seiner Erfahrungswerte eignet er sich ideal für die Übernahme der Leitung unserer neuen Geschäftsinitiativen im europäischen mittleren Private-Equity-Market."

Mit Blick auf seine neue Rolle bemerkte Noe-Nordberg: "Ich freue mich sehr auf den Erfolg von H.I.G. in Europa im Small-Cap- bzw. unteren Mid-Cap Markt aufbauen zu dürfen, wo das Unternehmen sich bereits mit fünf Niederlassungen eine führende Position im Private-Equity-Geschäft sichern konnte. Nun weiten wir unseren Investmentfokus aus, um auch größere Transaktionen mit einem Wert zwischen 250 Mio. und 750 Mio. EUR einschließen zu können ein Marktsegment, in dem das Unternehmen in den USA bereits seit über zehn Jahren ein erfolgreicher Akteur ist."

Über H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine führende, weltweit tätige Beteiligungsgesellschaft und Investmentfirma für alternative Vermögenswerte, die ein Eigenkapital von über 26 Milliarden EUR verwaltet.* Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Miami und unterhält in den USA Niederlassungen in New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco und Atlanta sowie internationale Zweigniederlassungen in London, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro und São Paulo. H.I.G. ist auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen, operativ orientierten und wertsteigernden Ansatz:

1. H.I.G.-Beteiligungsfonds investieren in Management-Buyouts, Unternehmenssanierungen sowie Ausgliederungen von sowohl rentablen als auch notleidenden Fertigungs- und Dienstleistungsunternehmen.

2. Die Schuldtitelfonds von H.I.G. investieren in erstrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungsgeschäfte mit Unternehmen jeglicher Größenordnung, und zwar sowohl direkt als auch über Sekundärmärkte. Darüber hinaus ist H.I.G. über sein WhiteHorse-Portfolio ein führender CLO-Manager und verwaltet mit WhiteHorse Finance ein öffentlich gehandeltes BDC.

3. Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in Aufwertungsobjekte, die von besseren Anlagenverwaltungsmethoden profitieren können.

Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. weltweit in über 300 Unternehmen investiert und diese verwaltet. Das Portfolio der Firma umfasst gegenwärtig über 100 Unternehmen mit gemeinsamen Gesamterträgen von über 28 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von H.I.G. unter www.higcapital.com.

Auf der Grundlage von Gesamtkapitalbindungen, die von H.I.G. Capital und Partnerfirmen verwaltet werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190204005603/de/

Contacts:

H.I.G. Capital

Jordan Peer, P. +44 (0) 207 318 5700

Managing Director

jpeer@higcapital.com