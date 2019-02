(Neu: Weitere Details)

HAMBURG (dpa-AFX) - Mehr als die Hälfte aller Flüge ausgefallen, 50 000 Passagiere betroffen - ein ganztägiger Warnstreik des Bodenpersonals am Hamburger Flughafen hat am Montag den Flugverkehr in der Hansestadt weitgehend lahmgelegt. Am Nachmittag mussten alle geplanten Landungen abgesagt werden, weil die Abfertigung der Flüge mit den verbliebenen Beschäftigten nicht mehr gewährleistet werden könne, teilte der Flughafen mit. Das sei hart, weil es gerade am Nachmittag und am frühen Abend die meisten Landungen gebe, sagte eine Sprecherin. In den Hallen bildeten sich auch am frühen Abend noch Schlangen gestrandeter Reisender vor den Ticketschaltern.

Wie der Flughafen am Abend mitteilte, wurden 220 von 388 geplanten Flugbewegungen an diesem Tag ab oder nach Hamburg gestrichen. Auch für den frühen Dienstag wurden Flüge gestrichen, unter anderem weil die Maschinen nicht am Flughafen bereitstünden. Hamburg Airport bat alle Passagiere, sich vorab bei ihrer Fluggesellschaft zu informieren. "Wir gehen davon aus, dass sich im Laufe des Tages der Flugplan normalisiert", sagt Pressesprecherin Katja Bromm.

Grund für den kurzfristig angekündigten, 24-stündigen Warnstreik war das nach Ansicht von Verdi unzureichende Arbeitgeberangebot in der laufenden Tarifrunde mit dem Arbeitgeberverband Arbeitsrechtliche Vereinigung Hamburg (AVH). Verdi fordert für die fast 1000 Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste eine monatliche Tariferhöhung von 275 Euro für alle.

Laut Verdi hatten rund 350 Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste die Arbeit niedergelegt. "Die Beteiligung ist deutlich höher, als wir erwartet haben", sagte Irene Hatzidimou von Verdi Hamburg. Sie warb um Verständnis bei den Reisenden. "Wir erwarten in der kommenden Runde ein verhandlungsfähiges Angebot, das dem von der Hamburgischen Bürgerschaft beschlossenen Mindestlohn in Höhe von 12 Euro entspricht. "35 Leute sind mit der Abfertigung einer Maschine beschäftigt. Da müssen sich die Menschen auch mal überlegen, wie viel sie für ihr Ticket zahlen", sagte sie.

Die Arbeitgeberseite reagierte empört auf den kurzfristigen Streik, den Verdi erst am Sonntagnachmittag angekündigt hatte. "Dieser 24-Stunden-Streik ist zum jetzigen Stand der Tarifverhandlungen völlig überzogen und maßlos", sagte Christian Noack, Geschäftsführer der HAM Ground Handling GmbH. "Verdi fordert mehr, als unser Unternehmen erwirtschaften kann." Neue Beschäftigte auf dem Vorfeld verdienten jetzt schon mehr als den Mindestlohn und wer länger dabei sei, liege über den Tariflöhnen von ausgebildeten Elektrikern oder Installateuren. Zum Bodenpersonal zählen Beschäftigte, die für die Gepäckverladung, die Abfertigung von Flugzeugen und die Busse zuständig sind.

Mit scharfer Kritik reagierte auch der Flughafenverband ADV. "Mir fehlt jedes Verständnis dafür, dass Verdi seine Interessen auf dem Rücken der Reisenden austrägt", sagte Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. "Besonders scharf zu verurteilen ist die Kurzfristigkeit des angekündigten Streiks." Das "rücksichtslose Vorgehen" von Verdi zerstöre die Verhandlungsbasis. "Es ist unvertretbar, dass eine kleine Berufsgruppe einen ganzen Flughafen lahmlegt und durch unangemessene Partikularinteressen das Lohngefüge komplett durcheinanderbringt."/egi/tm/DP/zb

