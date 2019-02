Die Elektrifizierung der Auto-Mobilität könnte Unternehmen wie BYD langfristig helfen. Der Spezialist für aufladbare Batterien könnte in den kommenden Jahren durchstarten. Kurzfristig scheint die Frage zu sein, ob es an den Börsen hinreichend Rückhalt gibt. Denn BYD hat nach einem kleinen Gewinn am Montag den Aufwärtstrend noch immer nicht ganz bestätigen können. Die Aktie hängt weiterhin mit einem Minus von etwa 5 % binnen eines Monats dem Gesamtmarkt hinterher. Immerhin wurde eine wichtige ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...