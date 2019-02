Bilder per künstlicher Intelligenz zu analysieren, können nicht nur Google oder Facebook. Der deutsche Mittelständler Control Expert erkennt und berechnet Schäden automatisch aus Unfallfotos.

Bei Herbstlaub kommt der Algorithmus an seine Grenzen. Wenn das auf der Straße liegt, spiegelt es sich schnell mal auf dem Stoßfänger eines Autos - und die Entwickler müssen ihrem Algorithmus erst noch beibringen, dass das kein Blechschaden ist.

Bis auf solche Verwechslungen aber ist das Computerprogramm inzwischen ziemlich gut darin, die Ansprüche eines Versicherungskunden nach einem Autounfall abzuschätzen. Nicolas Witte hat es mit Millionen Beispielfotos von Blechschäden und historischen Daten zur Höhe solcher Schäden trainiert - und ihm so beigebracht, Bilder automatisiert auszulesen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.

Witte führt die Firma Control Expert, die im Auftrag von Versicherungen die Schäden bei Autounfällen abwickelt. Sie prüft dazu Kfz-Gutachten von Sachverständigen sowie Rechnungen und Kostenvoranschläge von Autowerkstätten. Dank seines Algorithmus können die weltweit mehr als 800 Mitarbeiter all das, was einst Wochen dauerte, nun in wenigen Stunden erledigen.

Der Dienstleister mit Sitz im rheinischen Langenfeld verfügt damit über eine Technologie in einem Feld, auf dem sonst Giganten wie Google oder Facebook unter sich sind. Das soziale Netzwerk etwa macht jedem, der dort Fotos hochlädt, automatisch Vorschläge, wer sich auf den Bildern befinden könnte. Markiert man die entsprechenden Personen, lernt der Algorithmus weiter und schärft so seine Fähigkeiten. Der Suchmaschinenbetreiber Google durchforstet derweil selbst das Internet nach Fotos und bietet seit Anfang vergangenen Jahres verschiedene Modelle und Algorithmen für maschinelles Lernen in der Cloud an. Die Naturschutzorganisation Zoological Society of London beispielsweise ordnet Fotos aus eigenen Kamerafallen in Reservaten mit der KI von Google über Schlagworte in der eigenen Datenbank automatisch dem entsprechenden Tier zu.

Control Expert aber hat seine Algorithmen selber entwickelt - und zeigt damit, dass Mittelständler technologisch durchaus mit den US-Unternehmen mithalten können, wenn sie nur ihre Nische gezielt nutzen.

Der Schatz von Nicolas Witte surrt leise unter blauem Licht hinter einer Glasscheibe im Erdgeschoss des Unternehmens. Hier liegt gewissermaßen das Gehirn jener künstlichen Intelligenz (KI), die die Ansprüche der Versicherungskunden abschätzt: 600 Server, angetrieben von insgesamt 750 Prozessoren sowie speziellen Grafikchips, dazu zwei Petabyte gespeicherte Fotodaten. Würde Witte all diese Bilder auf DVD pressen und diese dann aufeinander legen, wäre der Stapel etwa 500 Meter hoch

