Vor wenigen Monaten galt das noch als unmöglich: Der RWE-Chef Rolf Martin Schmitz hält den Erhalt des Hambacher Forstes für möglich.

RWE-Chef Rolf Martin Schmitz hat nach dem geplanten Kohleausstieg in Deutschland einen Erhalt des vom Braunkohletagebau seines Konzerns bedrohten Hambacher Forstes nicht ausgeschlossen. "Wenn wir wissen, wie der weitere Weg ist und das definitiv dann auch in irgendeiner Weise festschreiben, da gehört ein privat-öffentlicher Vertrag dazu, dann müssen wir mit Sicherheit eine neue Braunkohleplanung machen", sagte Schmitz am Montag auf eine Konferenz in ...

