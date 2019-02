Schon zu Uni-Zeiten sei er ein "großer Fan" der Ultrakondensatoren-Technologie gewesen, soll Tesla-Chef Elon Musk im Jahr 2013 auf Twitter verkündet haben: "Ich wollte an der Standford Universität meine Doktorarbeit darüber schreiben", wird er zitiert. Wie das Finanzportal "finanzen.net" am Montag berichtete, hat Tesla nun den Kondensator-Spezialisten Maxwell Technologies gekauft. Das habe der US-amerikanische Elektroautohersteller am Montag bekannt gegeben.

(Claudia Wallendorf)

