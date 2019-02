Nun steht die Henkel Aktie wieder gut da und ist auf dem Weg ihren Wert zu steigern. Dieser beträgt aktuell rund 86 Euro. Der relative Stärke Index ist dem überkauften Bereich in den letzten Wochen sehr nah gekommen und nun wieder aus diesem herausgestiegen. Dies ist ein positives Signal und könnte die Gegenbewegung nach oben stärken. Im MACD könnte sich in den nächsten Wochen ein Kaufsignal zeigen, vielleicht ist es auch in dieser Woche schon so weit.

Im 4 Stundenchart scheint der Kurs die ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...