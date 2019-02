Das Gendiagnostik- und Biotechnologieunternehmen Qiagen will nach einem Umsatz- und Ergebniszuwachs 2018 im neuen Geschäftsjahr noch mal draufsatteln. Unternehmenschef Peer Schatz peilt auch dank neuer Produkte ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 7 bis 8 Prozent an, wie das Unternehmen am Montagabend nach US-Börsenschluss im niederländischen Venlo mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis je Aktie (EPS) soll - gerechnet zu konstanten Wechselkursen auf 1,45 bis 1,47 US-Dollar steigen.

Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen die eigenen Prognosen beim Umsatz getroffen und das Gewinnziel noch etwas getoppt. Die Erlöse kletterten um 6 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar, wobei der Tuberkulosetest Quantiferon weiterhin kräftig zum Wachstum beitrug. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg von 1,27 Dollar im Vorjahr auf 1,34 Dollar - währungsbereinigt waren es 1,35 Dollar. Unter dem Strich schoss der Überschuss auf 190,4 Millionen Dollar nach gut 40 Millionen Dollar vor einem Jahr. 2017 hatte Qiagen insbesondere die US-Steuerreform zu schaffen gemacht, die im Schlussquartal für einen Verlust gesorgt hatte./tav/he

