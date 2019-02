Der Kurs geht weiter in einen Aufwärtstrend vorwärts. Dieser scheint zuletzt in Form einer Abwärtsbewegung wieder an Höhe verloren zu haben. Nun liegt der Wert je Aktie bei etwa 22 Euro. Der relative Stärke Index scheint im überkauften Bereich zu liegen. Dabei ist man vor Kurzem erst aus diesem wieder ausgetreten. Der MACD kann derweil immer noch mit einem Kaufsignal überzeugen. Die Slow Stochastik liegt durch ein Verkaufssignal wieder im neutralen Sektor.

Nun liegt im 4 Stundenchart der Kurs ... (Johannes Weber)

