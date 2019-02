Die vorher fast unbekannte Aktie von NEL ASA hält in Deutschland derzeit Investoren wie Analysten in Atem. Der Wert konnte in den vergangenen Monaten einen stetigen charttechnischen Aufwärtstrend vorweisen. Dabei sind geradezu mustergültig auf verschiedenen Stufen starke Unterstützungen aufgebaut worden, auf die diese Aktie in den nächsten Monaten wiederum setzen kann. So finden sich in Höhe von 55 Cent Haltezonen, bei 50 Cent sowie auch bei 45 Cent. Angesichts des Wachstumstempos könnte der ... (Frank Holbaum)

