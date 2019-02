PALO ALTO (IT-Times) - Der US-amerikanische Elektrofahrzeug-Produzent Tesla Inc. wurde von Volkswagen beauftragt, Batteriesysteme für die Ladestationen von Electrify America zu liefern. Die VW-Unit Electrify America will Tesla Powerpack von Tesla Inc. einsetzen, um die Ladekosten zu reduzieren. Allein...

Den vollständigen Artikel lesen ...