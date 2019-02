Freiburg (ots) - Wer Ultimaten stellt, sollte sich wenigstens einig sein. Nun ist die Frist verstrichen, ohne dass Maduro die Forderungen erfüllt hat - aber nicht mal die Hälfte der EU-Staaten hat am Montag Konsequenzen gezogen und den venezolanischen Oppositionsführer Juan Guaidó als legitimes Staatsoberhaupt anerkannt. Peinlich, peinlicher, EU. Gescheitert ist man wohl an Italien und dem Einstimmigkeitsprinzip. Auf einem anderen Blatt steht, ob die Zauderer Recht haben oder jene Staaten wie Deutschland, die im venezolanischen Machtkampf jetzt ganz auf Guaidó setzen. Risiken birgt beides. Den Druck auf Maduro zu erhöhen ist richtig, denn mit ihm wird Venezuela keinen Ausweg mehr aus der tiefen Krise finden. Nur ist die Gefahr groß, dass die Staatskrise in Caracas zum Bürgerkrieg eskaliert. http://mehr.bz/khs30s



