Die letzte Woche in Leipzig eröffnete Filiale des Billig-Discounters "Mere" hat schon wieder zu.

Vor einer Woche eröffnete der russische Billig-Discounter "Torgservis" unter dem Namen "Mere" in Leipzig die erste von angeblich 100 geplanten Filialen in Ost- und Norddeutschland. Jetzt hat der Laden schon wieder zu. Wie die "Rundschau für den Lebenmittelhandel" meldet, bleibt die Filiale am 4. und 5. Februar (Montag und Dienstag) geschlossen. Auf einem an der Eingangstür angebrachten Aushang wird die Schließung mit der "hohen Nachfrage" begründet. Weiter heißt es: "Wir haben schnell reagiert, doch mussten wir feststellen, dass unsere Lieferanten auch eine Vorlaufzeit benötigen." Am 6. Februar (Mittwoch) soll der Laden laut Aushang wieder eröffnen....

