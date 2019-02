Auf der Bio Expo, in Zwolle, wurde am Mittwoch, dem 23. Januar, mit der Studie "Wahrer und Fairer Preis" (engl. True and Fair Price) offiziell begonnen. Das Projekt bringt Transparenz dahingehend, wie sich der Preis für nachhaltige Lebensmittelprodukte auf jeder Stufe in der Kette gestaltet. Bildquelle: Shutterstock.com Das ermöglicht es, zu der Überleitung der...

Den vollständigen Artikel lesen ...