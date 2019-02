'Nürnberger Zeitung' zu Venezuela

In jedem Fall haben sich die EU-Staaten, die Guaidó jetzt anerkennen, auf ein gefährliches Spiel eingelassen, für das im schlimmsten Fall andere einen blutigen Preis zahlen. Es ist riskant, Menschen in einem Kampf zu ermutigen, in dem man ihnen am Ende nicht wirklich beistehen kann./be/DP/zb

AXC0023 2019-02-05/05:35