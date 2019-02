MÜNCHEN (dpa-AFX) - Merkur' zur Milliardenlücke im Haushalt

Ist das denn möglich? Seit 2005, dem Antritt des ersten Kabinetts Merkel, prasselt ein märchenhafter Geldregen auf die Bundesregierung nieder. Um fast die Hälfte haben sich die Staatseinnahmen seither erhöht. Trotzdem blickt der Finanzminister in ein Milliardenloch. Das muss man erst mal schaffen. Jede Führung eines noch so mittelmäßigen Vereins oder Unternehmens würde mit so einer Bilanz gefeuert. Das Erschrecken ist umso größer, weil die Groko ihren Zugriff aufs Volkseinkommen ja zuletzt noch massiv ausgeweitet hat: 2005 floss nur jeder fünfte von den Bürgern erwirtschaftete Euro in die Staatskasse, heute ist es bereits fast jeder vierte. Zugleich verrotten Straßen, verlottert die Bundeswehr, verliert das Land den digitalen Anschluss. Auch für die Kanzlerin ist das ein Offenbarungseid./be/DP/zb

