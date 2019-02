"Mannheimer Morgen" zu Papst-Besuch:

"Die Emirate können im Moment den Papst-Besuch gut gebrauchen, um sich als freies, liberales Land zu präsentieren. Denn die schlechten Nachrichten für die Herrscherfamilie in Abu Dhabi reißen nicht ab. Der Jemen-Krieg, an dem sich die Emirate gemeinsam mit Saudi-Arabien beteiligen, wird blutig und äußerst brutal geführt - ohne jede Rücksicht auf die zivile Bevölkerung. Und der Vatikan hofft, dass der Besuch dazu führen könnte, den Bau von mehr Kirchen in den Emiraten zu erlauben."/be/DP/he

