KOBLENZ (dpa-AFX) - zum Thema Gorch Fock:

"Über Jahre hat sich die Politik den Zustand der Bundeswehr schöngeredet und etwa den Begriff des "dynamischen Verfügbarkeitsmanagements" erfunden. Er stand für: Es fehlt überall an allem. Die "Gorch Forck" symbolisiert auch das, was daraus folgt. Statt mal wieder für relativ kleines Geld flott gemacht werden zu können, drohte sie zum Totalausfall zu werden. Das weitestgehend entkernte Schiff hat nun aber die Chance, als Fast-Neubau in gut einem Jahr wieder in See stechen zu können. Die Politik sollte das Wagnis des Weiterbaus eingehen. Auch als Signal an den Rest der Truppe: Der Zustand eines Wracks kann sich auch wieder wandeln./be/DP/he

AXC0032 2019-02-05/05:36