'Badische Neueste Nachrichten' zu 'Milliardenloch'

"Die Koalitionäre haben in den letzten Jahren tief in die Tasche gegriffen und großzügig die Ausgaben erhöht: Zusätzliche Stellen für die Bundespolizei und die Sicherheitsbehörden, Milliarden für den Digitalpakt, Baukindergeld, Erhöhung des Wehretats, um nur einige Beispiel zu nennen, vom geplanten Soli-Abbau, den milliardenschweren Ausgleichszahlungen an die Braunkohleländer oder den von Sozialminister Heil vorgelegten Plänen für die Grundrente ganz zu schweigen. Das Geld schien endlos zur Verfügung zu stehen. Tut es aber nicht."/be/DP/zb

AXC0034 2019-02-05/05:36