Flugreisende müssen sich auch nach dem Ende des Warnstreiks des Bodenpersonals am Hamburger Flughafen auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Zwischen 6 und 9.30 Uhr wurden bereits zehn Flüge gestrichen, wie der Airport auf seiner Webseite bekanntgab. Dies hänge unter anderem damit zusammen, dass die Maschinen nach dem Warnstreik nicht am Flughafen bereitstünden, erklärte eine Sprecherin. Hamburg Airport bat alle Passagiere, sich vorab bei ihrer Fluggesellschaft zu informieren. "Wir gehen davon aus, dass sich im Laufe des Tages der Flugplan normalisiert", sagt Pressesprecherin Katja Bromm.

Am Vortag hatte der Warnstreik den Flugverkehr in der Hansestadt weitgehend lahmgelegt. Am Nachmittag mussten alle geplanten Landungen abgesagt werden, weil die Abfertigung der Flüge mit den verbliebenen Beschäftigten nicht mehr gewährleistet werden konnte, wie der Flughafen mitteilte. 220 von 388 geplanten Flügen wurden gestrichen.

Grund für den kurzfristig angekündigten, 24-stündigen Warnstreik war das nach Ansicht von Verdi unzureichende Arbeitgeberangebot in der laufenden Tarifrunde mit dem Arbeitgeberverband Arbeitsrechtliche Vereinigung Hamburg (AVH). Verdi fordert für die fast 1000 Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste eine monatliche Tariferhöhung von 275 Euro für alle. Die Arbeitgeberseite reagierte empört auf den kurzfristigen Streik, den Verdi erst am Sonntagnachmittag angekündigt hatte./egi/tm/DP/zb

