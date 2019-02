Vor der zweiten Tarif- und Besoldungsrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder will Verdi Entschlossenheit demonstrieren. Bei einer Kundgebung auf dem Hamburger Gänsemarkt am Dienstagmorgen (7.30 Uhr) soll der Forderung nach sechs Prozent mehr Geld - zumindest aber 200 Euro mehr im Monat - Nachdruck verleihen werden. Zur Teilnahme aufgerufen sind Mitarbeiter der Bezirksämter, Behörden, Landesbetriebe, Schulen und Hochschulen. Die Länder hatten die Forderung der Gewerkschaften in der ersten Runde vor zwei Wochen als überzogen abgelehnt. In Hamburg sind rund 30 000 Tarifbeschäftigte von den Verhandlungen betroffen.

Verdi verweist auf die Steuermehreinnahmen, die hunderte Milliarden Euro in die Landeskassen gespült hätten. Unter dem Motto "Wir sind es wert" fordert die Gewerkschaft für die Länderbeschäftigten einen Ausgleich des Rückstandes, der durch die Lohnentwicklung im öffentlichen Dienst gegenüber der Gesamtwirtschaft entstanden sei. Die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder werden am Mittwoch und Donnerstag in Potsdam fortgesetzt./fi/DP/zb

