Kanzlerin Angela Merkel wird am zweiten und letzten Tag ihrer Japanreise am Dienstag (2.00 Uhr MEZ) von Kaiser Akihito empfangen. Es ist bereits das dritte Treffen der Kanzlerin mit dem Tenno. Der 85-Jährige ist kein Akteur in der Tagespolitik, spielt aber eine wichtige integrative Rolle im japanischen Staatswesen. Stärker als das Gespräch mit Ministerpräsident Shinzo Abe am Montag dürfte sich die Unterredung um Grundsatzfragen der Politik und die gesellschaftliche Ordnung drehen.

Akihito dankt am 30. April ab. Am 1. Mai wird ihm sein 58 Jahre alter Sohn Naruhito auf den Thron folgen. Für den Nachmittag (Ortszeit) ist auch ein Treffen der Kanzlerin mit dem Kronprinzen geplant. Zuvor will Merkel mit Studenten der Keio-Universität, einer der bedeutendsten Privatuniversitäten Japans mit starker internationaler Ausrichtung, über die deutsch-japanischen Beziehungen sowie die Herausforderungen der Zukunft diskutieren.

Beim Mittagessen gibt es für die Physikerin Merkel ein Gespräch mit fünf Forschern und einer Forscherin, vor allem aus naturwissenschaftlich-technischen Disziplinen. Es soll um Robotik, Krebsforschung und Neurowissenschaften gehen. Später ist eine Rede auf einem Wirtschaftsforum geplant. Zum Abschluss ihres Besuchs will sich die Kanzlerin ein Unternehmen ansehen, das sich mit Anwendungsmöglichkeiten der Künstlichen Intelligenz etwa bei der 5G-Mobilfunktechnik beschäftigt./bk/ln/DP/zb

