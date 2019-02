In einer Sondersitzung des Landtags wird Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) am Dienstag (13.30 Uhr) eine Regierungserklärung zur Entwicklung bei der NordLB abgeben. Grüne und FDP hatten eine schnelle Unterrichtung des Parlaments und seiner Gremien gefordert. Am Freitag hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) Verhandlungen der Landesregierung mit den Sparkassen über eine Auffanglösung für die angeschlagene Landesbank bekannt gegeben. Die Eigentümer der NordLB fokussieren sich auf eine Lösung mit dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband im öffentlich-rechtlichen Sektor. Die Option eines gemeinsamen Angebots zweier Finanzinvestoren wurde zunächst zurückgestellt./dhe/DP/zb

