AURELIUS verkauft verbliebene Teile des Geschäfts mit der öffentlichen Hand in Großbritannien und Nordirland DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf AURELIUS verkauft verbliebene Teile des Geschäfts mit der öffentlichen Hand in Großbritannien und Nordirland 05.02.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. AURELIUS verkauft verbliebene Teile des Geschäfts mit der öffentlichen Hand in Großbritannien und Nordirland München / London, 5. Februar 2019 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) verkauft den verbliebenen Teil des Geschäfts mit der öffentlichen Hand in Großbritannien und Nordirland. Das Pflegegeschäft in Nordirland wurde an den langjährigen Minderheitsgesellschafter, die Familie Mackle, veräußert. Das Geschäft mit Sozial- und Wiedereingliederungsleistungen für die britischen Behörden (sog. CRC (Community Rehabilitation Companies)) geht in Abstimmung mit diesen an das Dienstleistungsunternehmen Seetec mit Sitz in Hockley (Großbritannien). Ende des Jahres 2018 hatte AURELIUS bereits das Pflegegeschäft in England, Schottland und Wales an die Health Care Resourcing Group (CRG) mit Sitz in Prescot (Großbritannien) verkauft. Mit dem jetzigen Verkauf zieht sich AURELIUS nunmehr vollständig aus dem Geschäft mit Outsourcing-Dienstleistungen für die öffentliche Hand in Großbritannien zurück. Die weitere Entwicklung in diesem Markt wird maßgeblich von den budgetären Rahmenbedingungen bestimmt werden. In den vergangenen Jahren haben die Sparzwänge der öffentlichen Hand bereits zu einer deutlichen Konsolidierung der Branche geführt. Seit Zugehörigkeit zu AURELIUS wurden die Aktivitäten einem umfangreichen Neuausrichtungsprogramm unterworfen. Hierzu gehörten die Einführung einer deutlich verbesserten IT-Infrastruktur, die Verbesserung der Servicequalität sowie Kostensenkungen in den Bereichen Personal, Overhead und Mieten. ÜBER AURELIUS Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen für ein breites Branchenspektrum. Aktuell erzielen 22 Konzernunternehmen mit rund 20.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 3,8 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,1 Milliarden Euro (Stand: Januar 2019). Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie Alternative Finanzierungsformen aktiv. Die AURELIUS Wachstumskapital investiert in Nachfolgelösungen sowie Unternehmensteile größerer mittelständischer Unternehmen und Konzerne (Spin-offs). Die AURELIUS Real Estate Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, insbesondere auf Projekten mit operativem Verbesserungspotenzial, deren Wert durch aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt europaweit Unternehmen Kapital im Rahmen von alternativen Finanzierungsformen zur Verfügung. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de KONTAKT AURELIUS Gruppe Anke Banaschewski Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: investor@aureliusinvest.de Kontakt: AURELIUS Gruppe Anke Banaschewski Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: investor@aureliusinvest.de 05.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Ludwig-Ganghofer-Straße 6 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 544 799-0 Fax: +49 (0)89 544 799-55 E-Mail: info@aureliusinvest.de Internet: www.aureliusinvest.de ISIN: DE000A0JK2A8 WKN: A0JK2A Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 772403 05.02.2019 ISIN DE000A0JK2A8 AXC0067 2019-02-05/07:00