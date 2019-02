Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BREXIT - Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht noch immer die Chance auf einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der EU. Am Rande eines Besuchs in Japan sagte sie zu der umstrittenen Backstop-Lösung für die irische Grenze, es gebe Möglichkeiten, diesen Punkt zu lösen. "Da muss man kreativ sein, da muss man aufeinander hören", teilte sie mit. "Aber wir müssen von Großbritannien erfahren, wie sie sich das vorstellen." (FAZ S. 2 und 3)

GRUNDRENTE - Ökonomen warnen vor stetig steigenden Kosten für die Grundrente, die Bundesarbeitsminister Hubertus Heil durchsetzen will. Bernd Raffelhüschen, Professor für Finanzwissenschaft an der Uni Freiburg, rechnet mit weit höheren Kosten für die geplante Sozialleistung. "Die Kosten für die Grundrente werden von Anfang an im zweistelligen Milliardenbereich liegen", sagte der Finanzwissenschaftler. "Die Grundrente wird in den ersten Jahren zehn, elf oder zwölf Milliarden Euro kosten und in den folgenden Jahren immer teurer werden." Diese Zahlen leitet Raffelhüschen aus Berechnungen zur bisherigen Grundsicherung ab. Auch Clemens Fuest, der Präsident des Münchner Instituts für Wirtschaftsforschung (Ifo), prognostiziert Summen, die weit höher sein werden als von Arbeitsminister Heil offiziell veranschlagt. (Welt S. 1)

BATTERIEFABRIK - Nordrhein-Westfalen sieht gute Chancen, eine Batteriezellenfabrik für E-Autos ins Land zu holen. Wie Ministerpräsident Armin Laschet und Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart berichteten, gibt es intensive Verhandlungen mit Autoherstellern und Batteriezellenspezialisten zur Gründung eines entsprechenden Konsortiums. (FAZ S. 15

AKTIENRÜCKKÄUFE - Die Führung der Demokraten in den USA will die Fähigkeit von Aktiengesellschaften beschränken, eigene Aktien zurückzukaufen. Eine entsprechende Gesetzesinitiative hat der Fraktionschef der Demokraten im US-Senat, Charles Schumer, in einem gemeinsam mit dem parteilosen linken Senator Bernie Sanders verfassten Beitrag für die New York Times angekündigt. (FAZ S. 17)

JAPAN - In Japan wurden über viele Jahre hinweg falsche Arbeitsmarktdaten erfasst. Dadurch wurde der landesweite Lohndurchschnitt zu niedrig ausgewiesen. 20 Millionen Japaner erhielten in der Folge zu wenig Arbeitslosengeld. (Börsen-Zeitung S. 5)

INTERNETKONZERNE - Der digitalpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Jens Zimmermann, hat nach der illegalen Veröffentlichung privater Daten von Politikern und Prominenten eine Musterklage gegen Twitter und Facebook ins Spiel gebracht. "Sollten sich in den weiteren Ermittlungen Anhaltspunkte für Verfehlungen von Unternehmen ergeben, ist eine Musterfeststellungsklage natürlich denkbar", sagte Zimmermann. "Allerdings könnten dabei vor allem E-Mail-Provider in den Fokus rücken, da sie für die digitale Identität noch immer eine zentrale Rolle spielen." (Handelsblatt)

ELEKTRO-TRUCKS - Große Handels- und Logistikkonzerne fordern, die Lkw-Hersteller zur zügigen Markteinführung von alternativ angetriebenen Lastwagen zu verpflichten. "Der Einsatz von emissionsfreien Trucks ist entscheidend, damit der Transportsektor Emissionen und Treibstoffkosten einsparen kann", heißt es in einem von sechs Unternehmen unterzeichneten Brief an EU-Klimakommissar Miguel Arias Canete und Vertreter von Europaparlament und Ministerrat. Das Schreiben liegt dem Handelsblatt vor. Unterzeichnet wurde das Schreiben vom Montag von den Handelsriesen Nestle, Carrefour und Spar. Auch die Deutsche-Bahn-Logistiktochter DB Schenker, deren französisches Pendant Geodis und der Zughersteller Alstom haben sich der Initiative angeschlossen. (Handelsblatt)

