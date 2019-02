Amazon hat in seinem jüngsten Quartalsbericht ein rasantes Umsatzwachstum gemeldet und zudem einen Rekordgewinn ausgewiesen. Doch eine offenbar etwas schwächer als erhoffte Umsatzprognose ließ den Aktienkurs seit Donnerstag 1.515 auf aktuell nur noch 1.435 Euro sinken. Die Anleger gehen mit dem weltweit größten Onlinehändler also hart ins Gericht. Doch laut Medienberichten fuhren mutmaßlich Gegner des Handelsgiganten in Berlin jüngst Attacken gänzlich anderer Art gegen Amazon.

Drei Lieferwagen ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...