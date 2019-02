Das muss man dem Produzenten von Aromen und Duftstoffen lassen. Nach den aktuellen Zielen soll der Umsatz in gut 6 Jahren auf 5,5 bis 6 Mrd. € gestiegen sein - um fast 100 %. Damit nicht genug, ist als neues Ziel beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ab 2020 eine Marge (vom Umsatz) von 20 bis 23 % ausgerufen worden (bisher: 19 bis 22 %). Freilich: Auch Symrise ist nicht eben ein Schnäppchen! Das KGV per 2019 von etwas über 29 und per 2020 von gut 26 ist reichlich bemessen. Wir raten zum Einstieg mittels Kauflimits bei 68,70 €. Bis dahin unter Beobachtung.



Dies ist ein Ausschnitt aus Börse easy Nr. 5 vom 30.1.2019. Sollten Sie den Brief nicht abonniert haben, lesen Sie bitte mehr bei unserem Partner unter www.Boersenkiosk.de.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info