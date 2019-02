VIB Vermögen AG: Vorzeitige Mietvertragsverlängerung mit dem größten Bestandsmieter bis 2032 und Erwerb eines Gartenfachmarktes in Göppingen DGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Immobilien VIB Vermögen AG: Vorzeitige Mietvertragsverlängerung mit dem größten Bestandsmieter bis 2032 und Erwerb eines Gartenfachmarktes in Göppingen 05.02.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News VIB Vermögen verlängert Mietverträge mit dem größten Bestandsmieter vorzeitig bis 2032 und erwirbt Gartenfachmarkt in Göppingen - Vorzeitige Mietvertragsverlängerungen für die 15 Standorte der Unternehmensgruppe Dehner bis 2032 - Erwerb eines weiteren Dehner-Gartenfachmarktes in Göppingen mit einem Investitionsvolumen von rund 13,5 Millionen Euro Neuburg/Donau, 5. Februar 2019 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, genießt das volle Vertrauen ihres größten Bestandsmieters. Die Dehner-Gruppe hat die bestehenden Mietverträge für Objekte an 15 Standorten vorzeitig bis ins Jahr 2032 verlängert. Der Erwerb eines weiteren Dehner-Gartenmarktes in Göppingen trägt zur Stärkung des ausgewogenen Branchenmixes im Portfolio bei. VIB baut damit auch die regionale Präsenz in Baden-Württemberg weiter aus. Das Objekt wird im Jahr 2019 entsprechend der neuesten Gartenmarktkonzeption umgebaut und voraussichtlich zum Jahresende 2019 übergeben. Das Investitionsvolumen beträgt rund 13,5 Millionen Euro. Für die vermietbare Fläche von 10.170 Quadratmetern konnte ein attraktiver Mietvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen werden. "Aufgrund unserer sehr guten Beziehung zu unserem größten Bestandsmieter konnten wir einen beachtlichen Teil unserer Mieterlöse bis 2032 sichern. Wir freuen uns sehr, dass wir parallel hierzu ein weiteres Objekt erwerben konnten und damit den Ausbau des Portfolios vorantreiben können", sagt Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG. Kontakt Investor Relations: VIB Vermögen AG Petra Riechert Tilly-Park 1 86633 Neuburg/Donau Tel.: + 49 (0)8431 9077-952 Fax: + 49 (0)8431 9077-929 E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Profil der VIB Vermögen AG Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt. 05.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VIB Vermögen AG Tilly-Park 1 86633 Neuburg/Donau Deutschland Telefon: +49 (0)8431 / 9077 952 Fax: +49 (0)8431 / 9077 973 E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Internet: www.vib-ag.de ISIN: DE0002457512 WKN: 245751 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 768781 05.02.2019 ISIN DE0002457512 AXC0079 2019-02-05/07:30