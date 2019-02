Vor der zweiten Tarif- und Besoldungsrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder hat Verdi in Hamburg Entschlossenheit demonstriert. Beschäftigte aus Bezirksämtern, Behörden, Landesbetrieben, Schulen und Hochschulen versammelten sich am Dienstagmorgen auf dem Gänsemarkt, um der Forderung nach sechs Prozent mehr Geld - zumindest aber 200 Euro mehr im Monat - Nachdruck zu verleihen. Die Tarifgemeinschaft der Länder hatte die Forderung der Gewerkschaften in der ersten Runde vor zwei Wochen als überzogen abgelehnt. In Hamburg sind rund 30 000 Tarifbeschäftigte von den Verhandlungen betroffen. Sie werden am Mittwoch und Donnerstag in Potsdam fortgesetzt./fi/DP/zb

