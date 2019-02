DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In China (Kernland), Hongkong und Südkorea ruht der Börsenhandel wegen der Feiertage zum Mondneujahr.

MITTWOCH: In China (Kernland) und Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

DONNERSTAG: In China (Kernland) und Hongkong bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

FREITAG: In China (Kernland) findet wegen der Feiertage zum Mondneujahr kein Börsenhandel statt.

TAGESTHEMA

Die Zahlen des ersten Quartals von Infineon, die der Halbleiterkonzern am Dienstagmorgen vorlegt, sind ein Lackmustest auf seine Widerstandsfähigkeit gegenüber der aktuellen Schwäche der Autobranche und der Wachstumsabkühlung in China. Die Verkaufszahlen vor allem deutscher Fahrzeughersteller sind derzeit rückläufig, und selbst in der erfolgsverwöhnten Smartphone-Branche wackeln die Umsätze. Beides sind Branchen, die auch Infineon beliefert. Die Analysten von Brian Garnier glauben, dass Infineon trotzdem liefern und seine Prognosen erfüllen wird. Die Münchner gehörten aktuell zu den Chip-Unternehmen mit dem geringsten Enttäuschungsrisiken, heißt es. Nachfolgend die Schätzungen für das erste Quartal 2018/19 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18/19 ggVj Zahl 1Q17/18 Gesamtumsatz 1.965 +11% 9 1.775 Segmentergebnis 344 +22% 6 283 Ergebnis nach Steuern/Dritten 248 +21% 3 205 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 277 +22% 7 226 Ergebnis je Aktie 0,22 +22% 3 0,18 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,24 +20% 9 0,20

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 9 Monate

07:20 AT/AMS AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis der Vertragserneuerungsrunde

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 4Q

08:15 AU/Cimic Group Ltd (ehemals Leighton Holdings), Jahresergebnis

10:00 DE/Siemens Healthineers AG, HV

11:00 GB/Software AG, Kapitalmarktttag

13:15 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 4Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 49,5 zuvor: 50,5 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,5 1. Veröff.: 47,5 zuvor: 49,0 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,1 1. Veröff.: 53,1 zuvor: 51,8 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,8 1. Veröff.: 50,8 zuvor: 51,2 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 50,7 1. Veröff.: 50,7 zuvor: 51,1 11:00 Einzelhandelsumsatz Dezember Eurozone PROGNOSE: -1,6% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,2 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,3 1. Veröff.: 54,2 zuvor: 54,4 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 57,0 Punkte zuvor: 57,6 Punkte

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit April 2026 im Volumen 500 Mio EUR Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit April 2046 im Volumen von 250 Mio EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.719,80 -0,05 Nikkei-225 20.846,22 -0,18 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.176,58 -0,04 DAX-Future 11.200,00 0,11 XDAX 11.206,93 0,12 MDAX 23.791,11 0,19 TecDAX 2.557,13 1,61 EuroStoxx50 3.165,20 -0,19 Stoxx50 2.911,37 0,09 Dow-Jones 25.239,37 0,70 S&P-500-Index 2.724,87 0,68 Nasdaq-Comp. 7.347,54 1,15 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,39 -16

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit Kursgewinnen an Europas Börsen rechnen Händler am Dienstag. Die gute Laune dürfte vor allem für den Tech-Sektor aus den USA ausstrahlen, nachdem dort die FAANG-Aktien rund um Apple, Facebook & Co ihre Rally fortgesetzt haben. Im DAX wird mit Spannung darauf geblickt, ob der wichtige Widerstand bei 11.200 Punkten überwunden werden kann. Trader halten auch die Zahlen von Google-Mutter Alphabet vom Vorabend für keine Bremse. Das nachbörsliche Minus dürfte aber nur eine kurze Reaktion sein, am Nachmittag dürfte der US-Handel dann den kräftigen Umsatzanstieg bei Google feiern und den Sektor weiter steigen lassen.

Rückblick: Die Wirtschaftsdaten blieben schwach. Das Ifo-Wirtschaftsklima im Euroraum lag zum ersten Mal seit 2014 unter null. Laut Händlern nahm das Risiko einer Korrektur an den Börsen zu. Sei im Dezember noch der Teufel an die Wand gemalt worden, scheine nun eine gewisse Selbstgefälligkeit bei den Investoren einzusetzen, was auch an unterdurchschnittlichen Absicherungsquoten abzulesen sei, warnte Berenberg. Die Wahrscheinlichkeit für einen Aktienmarktrücksetzer steige wieder. In den kommenden Tagen dürfte erneut der bevorstehende Brexit in den Vordergrund rücken. Für Julius Bär ging es 4,4 Prozent nach unten. Bemängelt wurde, dass das Finanzunternehmern die Prognose der Bruttomarge gesenkt hatte. Die angestrebte Übernahme von Panalpina durch DSV stand vor dem Aus. Panalpina verloren 11,7 Prozent, DSV 2,1 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Nachdem Wirecard in der Vorwoche stark unter den Betrugsvorwürfen zweier Artikel der "FT" gelitten hatten, haussierte der Titel um 13,7 Prozent. Der Zahlungsdienstleister sah sich einer irreführenden Berichterstattung über mögliche Bilanzierungsverstöße ausgesetzt. Analysten rieten zum Kauf der Aktie. Thyssenkrupp verloren 2,1 Prozent. Grund war der Start von Warnstreiks in der Branche. Daneben schüttete der Konzern seine Dividende aus. Rational steigerte den Umsatz um 11 Prozent. Nach der seit Jahresbeginn starken Entwicklung gab das Papier allerdings 2,1 Prozent nach. Stabilus legte Ergebnisse für das erste Quartal vor. Vor allem der Umsatzausblick sei etwas stärker gesenkt worden als gedacht, hieß es. Für die Aktie ging es um 10,6 Prozent nach unten. Gut kam der Ausblick von Compugroup an, die Aktie legte um 9,7 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Gesamtmarkt profitierte etwas von der festen Wall Street. Die Qiagen-Aktie legte nach Zahlen um 0,8 Prozent zu.

USA / WALL STREET

Freundlich - Nach einem verhaltenen Start haben die Indizes im Verlauf Fahrt aufgenommen. Die Hoffnung auf starke Ergebniszahlen der Unternehmen und auf eine Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit sorgte für Kaufbereitschaft. Die Erholung ging von den Technologiewerten aus, was vor allem die Nasdaq-Indizes nach oben trieb. Der Dow wurde von Apple (+2,9 Prozent) und Microsoft (+2,9 Prozent) angeführt. Weniger gefragt waren defensive Branchen wie Pharma, Telekom oder Versorger sowie Energiewerte, die mit dem fallenden Ölpreis abwärts liefen. Die ON-Semiconductor-Aktien rückten 3,8 Prozent vor. Die Viertquartalszahlen des Chipherstellers haben die Markterwartungen übertroffen. Clorox zogen um 5,7 Prozent an, die Zweitquartalszahlen des Konsumgüterkonzerns lagen über Markterwartung. Ultimate Software Group haussierten um 19,7 Prozent. Das Unternehmen wird von einer von einer Beteiligungsgesellschaft übernommen. An der Pizzakette Papa John's International beteiligt sich Starboard Value mit 200 Millionen Dollar. Die Titel stiegen um 9 Prozent.Am Rentenmarkt gaben die Notierungen nach, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 3,9 Basispunkte auf 2,72 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.26 Uhr EUR/USD 1,1432 -0,0% 1,1437 1,1429 EUR/JPY 125,61 -0,1% 125,69 125,77 EUR/CHF 1,1412 -0,0% 1,1412 1,1407 EUR/GBR 0,8765 -0,0% 0,8769 0,8747 USD/JPY 109,86 -0,0% 109,91 110,04 GBP/USD 1,3041 +0,0% 1,3039 1,3066 Bitcoin BTC/USD 3.419,55 0,24 3.411,37 3.414,87

Der Dollar stieg auf breiter Front, der Greenback legte gegen den Euro 0,2 Prozent auf 1,1436 zu. Damit holte die US-Devise ihre Vorwochenverluste im Zuge der taubenhaften Fed-Verlautbarungen wieder auf. Der Euro neigte nach Erzeugerpreisen in der Eurozone unter Markterwartung zur Schwäche. Dank der zuletzt unerwartet starken Konjunkturdaten aus den USA werden nach Einschätzung der Devisenexperten von MUFG weitere Verluste des US-Dollar voraussichtlich begrenzt bleiben. Das gelte trotz der Rücknahme eines Ausblicks auf weiter schrittweise Zinsanhebungen durch die US-Notenbank in der vergangenen Woche.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,84 54,56 +0,5% 0,28 +20,0% Brent/ICE 62,76 62,51 +0,4% 0,25 +15,4%

Für die Erdölpreise ging es nach unten. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verbilligte sich zum Settlement um 1,3 Prozent auf 54,56 Dollar, nachdem der Preis zuletzt auf den höchsten Stand seit dem 19. November gestiegen war. Die europäische Referenzsorte Brent gab 0,2 Prozent auf 62,60 Dollar nach. Analysten sehen die Ölförderung in Venezuela mittelfristig steigen, sollte Machthaber Nicolas Maduro abdanken und die US-Sanktionen fallen. Zuletzt hatte Maduro auch beim Militär an Rückhalt verloren.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.314,39 1.312,17 +0,2% +2,22 +2,5% Silber (Spot) 15,91 15,87 +0,3% +0,04 +2,7% Platin (Spot) 822,00 821,00 +0,1% +1,00 +3,2% Kupfer-Future 2,81 2,79 +0,6% +0,02 +6,8%

Die Dollarstärke und steigende US-Rentenrenditen drückten den Gold-Preis um 0,4 Prozent auf 1.312 Dollar pro Feinunze. Saisonal ziehe die Nachfrage nach physischem Gold wegen des chinesischen Neujahrsfests aber an, sagte ein Händler. Auch die Notenbanken hätten zuletzt wieder stärker zugekauft.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BREXIT

Ein Besuch britischer Abgeordneter in Brüssel hat bei der EU Hoffnungen auf einen Brexit mit Austrittsabkommen nicht erhöht. "Das Treffen hat bestätigt, dass die EU gut daran tat, im Dezember 2017 ihre Vorbereitungen auf einen No-Deal zu beginnen", schrieb der Generalsekretär der EU-Kommission, Martin Selmayr, auf Twitter.

STROMNETZAUSBAU DEUTSCHLAND

Die vier deutschen Betreiber der Stromübertragungsnetze - 50Hertz, Amprion, Tennet und TransnetBW - haben am Montag ihren neuen Entwurf für den Ausbau der Stromnetze bis 2030 vorgelegt. Darin beziffern sie die Kosten des für die Energiewende nötigen Ausbaus bis zum Jahr 2030 auf rund 52 Milliarden Euro. Außerdem schlagen sie in ihrem Netzentwicklungsplan den Bau weiterer Höchstspannungstrassen vor.

ZINSENTSCHEIDUNG AUSTRALIEN

Die australische Notenbank hat wie erwartet auf ihrer ersten Sitzung des Jahres die Leitzinsen unverändert gelassen. Gleichzeitig schlug die Reserve Bank of Australia (RBA) optimistische Töne an, wonach ein solides Wirtschaftswachstum und eine fallende Arbeitslosigkeit schließlich zu einer höheren Inflation und Zinsen führen würden. Doch zunächst ließ die RBA den Leitzins bei 1,5 Prozent, wo dieser seit Mitte 2016 verharrt.

USA

Der US-Senat hat sich mit breiter Mehrheit gegen die Pläne von Präsident Donald Trump für einen Truppenabzug aus Syrien und Afghanistan gestellt. Eine vom republikanischen Mehrheitsführer Mitch McConnell eingereichte Resolution wurde am Montag mit einer Mehrheit von 70 zu 26 Stimmen angenommen. Dem Text zufolge könnte ein "übereilter Abzug von US-Truppen" aus beiden Ländern "hart erkämpfte Erfolge und die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten" gefährden.

VENEZUELA

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat einen Aufruf der sogenannten Lima-Gruppe für einen Regierungswechsel in seinem Land als "widerlich und lächerlich" zurückgewiesen. Die Lima-Gruppe war im August 2017 gegründet worden, um in der Venezuela-Krise zu vermitteln. Ihr gehören 13 lateinamerikanische Staaten und Kanada an.

VOLKSWAGEN / TESLA

Electrify America will im Laufe des Jahres in mehr als 100 Ladestationen für Elektrofahrzeuge das Powerpack-Batteriespeicher von Tesla einsetzen. Die Ladestationen ermöglichten eine deutlich schnellere und auch günstigere Aufladung, so das Unternehmen, das Volkswagen im Zuge des Dieselskandals ins Leben gerufen hat.

HOCHTIEF / CIMIC

Das australische Bau- und Dienstleistungsunternehmen Cimic hat im vergangenen Jahr seinen Gewinn kräftig gesteigert. Für 2019 zeigte sich die Hochtief-Tochter zuversichtlich und prognostizierte steigende Ergebnisse.

QIAGEN

hat im vierten Quartal beim Ergebnis etwas schwächer abgeschnitten als erwartet. Für 2019 hat sich das auf Molekulardiagnostik spezialisierte Biotechunternehmen einen weiteren Anstieg des Umsatzes und des bereinigten Gewines je Aktie vorgenommen. Im Einzelnen wurden folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Mio US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar, Bilanzierung nach US-GAAP):

4. QUARTAL 4Q18 ggVj 4Q18 ggVj 4Q17 Umsatz 403 +2% 412 +4% 397 Operatives Ergebnis bereinigt 119,4 -2% 121,9 +0,2% 121,7 Ergebnis nach Steuern bereinigt* 93,7 -6% 94 -7% 100 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,40 -7% 0,40 -7% 0,43 GESAMTJAHR Gj18 ggVj Gj18 ggVj Gj17 Umsatz 1.502 +6% 1.511 +7% 1.418 Operatives Ergebnis bereinigt 403 +8% 406 +9% 372 Ergebnis nach Steuern bereinigt* 312 +6% 311 +5% 295 Ergebnis je Aktie bereinigt 1,34 +6% 1,33 +5% 1,27

ANHEUSER-BUSCH

Der weltgrößte Brauereikonzern Anheuser-Busch Inbev prüft eine Börsennotierung für sein Asiengeschäft. Das Unternehmen hat die US-Banken JP Morgan Chase & Co und Morgan Stanley beauftragt, an einem möglichen IPO zu arbeiten, wie eine mit dieser Angelegenheit vertraute Person sagte. Die Größe und der Zeitpunkt der Emission, die möglicherweise in Hongkong stattfinden könnte, hängen von den Marktbedingungen ab. Analysten bewerten das Asien-Geschäft von Ab Inbev - darunter China, Indien, Südkorea und Australien - mit rund 50 Milliarden US-Dollar.

ALPHABET / GOOGLE

Googles Mutterkonzern Alphabet hat im vierten Quartal mit Hilfe besserer Werbeeinnahmen und niedrigerer Steuern Gewinn und Umsatz unerwartet deutlich erhöht. Gute Ergebnisse erzielte Google im Kerngeschäft mit der Suchmaschine. Der Alphabet-Konzern umfasst jedoch weit mehr als das. Zu ihm gehören unter anderem Youtube oder die Tochter Waymo, die selbstfahrende Autos entwickelt. Außerhalb der Internetsuche legten die Kosten kräftig zu. Das trug dazu bei, dass die Margen auf 21 Prozent von 24 Prozent im Vorjahre sanken. Unter dem Strich übertraf Alphabet die Erwartungen deutlich.

