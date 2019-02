Der österreichische Halbleiterhersteller AMS zahlt wegen der derzeit schwierigen Märkte und einer knappen Kasse vorerst keine Dividende mehr. Für das Geschäftsjahr 2018 soll es keine Ausschüttung mehr geben, teilte der Infineon -Konkurrent am Dienstag in Premstätten mit. Für 2017 hatte das an der Schweizer Börse notierte Unternehmen noch 33 Cent je Aktie bezahlt. Die Aussetzung der Dividende kommt für Experten überraschend. Die 13 von Bloomberg befragten Analysten hatten sogar mit einer Anhebung gerechnet. Enttäuschend fiel auch die Umsatzprognose für das laufende erste Quartal aus. Der Apple -Zulieferer kündigte zudem an, die Investitionen zurückfahren zu wollen. Der Aktienkurs brach im vorbörslichen schweizerischen Handel um knapp 10 Prozent ein./zb/mis

