Der Nikkei 225 hat die runde Marke von 21 000 Punkten am Dienstag nur um wenige Punkte verfehlt. Bei 20 981 Punkten drehte der japanische Leitindex abwärts und schloss letztlich 0,19 Prozent im Minus mit 20 844,45 Punkten. Der marktbreite Topix behauptete dagegen leichte Gewinne.

Unternehmensbilanzen und Ausblicke hätten gemischte Signale geliefert, und entsprechend habe sich auch der Aktienmarkt mit einer klaren Richtung schwer getan, hieß es. Papiere von Yahoo Japan kletterten um über 9 Prozent, nachdem der Betreiber des gleichnamigen Internet-Portals mit seinen Langfristzielen für 2024 überzeugen konnte. Papiere des Pharmaunternehmens SanBio brachen dagegen den fünften Tag in Folge ein und verloren inzwischen über drei Viertel ihres Börsenwertes. Das Unternehmen hatte eine überraschende Schlappe in einer wichtigen Wirkstoffstudie melden müssen.

In Festland-China wird diese Woche wegen des Neujahresfestes nicht gehandelt. Am Dienstag standen auch in Hongkong die Börsenrechner still./ag/mis

ISIN XC0009692440 HK0000004322 JP9010C00002 CNM0000001Y0

AXC0090 2019-02-05/08:16