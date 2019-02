Eine weiterhin gute Auftragslage hat bei der australischen Hochtief-Tochter Cimic den Gewinn kräftig angeschoben. Und für das laufende Jahr rechnet Cimic mit noch mehr. Der Überschuss sei 2018 im Jahresvergleich um gut elf Prozent auf 781 Millionen Australische Dollar (493 Mio Euro) gestiegen, teilte der australische Baukonzern am Dienstag in Sydney mit. Damit erreichte das Unternehmen das obere Ende seiner eigenen Prognose und übertraf leicht die Erwartungen der Analysten. Der Umsatz kletterte um neun Prozent auf knapp 14,7 Milliarden Dollar.

Vom Gewinnzuwachs sollen auch die Aktionäre profitieren. Das Unternehmen will mit insgesamt 1,56 Dollar je Aktie eine 16 Prozent höhere Dividende zahlen als zuletzt. Hauptprofiteur ist die Konzernmutter Hochtief, die wiederum mehrheitlich zum spanischen Infrastrukturkonzern ACS gehört. Hochtief will seine Jahreszahlen am 21. Februar vorlegen.

An die gute Entwicklung vom vergangenen Jahr will Cimic 2019 anknüpfen. Das Management peilt einen Gewinn von 790 bis 840 Millionen Dollar an. Das wären bis zu knapp acht Prozent mehr als 2018. Neben einem gut gefüllten Auftragsbuch stimmt die Aussicht auf weitere Aufträge das Unternehmen zuversichtlich. 2019 kämen für Cimic interessante Ausschreibungen in einem Volumen von mindestens 130 Milliarden Dollar auf den Markt. 2019 und darüber hinaus seien Projekte im Wert von 300 Milliarden Dollar zu erwarten./mne/stw/zb

