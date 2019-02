Die Kurden warnen vor dem Abzug der US-Soldaten aus Syrien: Tausende Dschihadisten könnten dann entkommen. Washington appelliert an andere Länder.

Die US-Regierung hat Herkunftsländer von ausländischen Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) dazu aufgerufen, ihre in Syrien gefangen genommenen Staatsbürger zurückzunehmen. Das US-Außenministerium teilte am Montag mit, die von der Kurdenmiliz YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte hätten bei ihrem Vormarsch gegen den IS "Hunderte ausländische terroristische Kämpfer aus Dutzenden Ländern" gefasst. Die USA forderten andere Staaten dazu auf, ihre Bürger aus Gefangenschaft in die Heimat zurückzuführen und dort strafrechtlich zu verfolgen. Auch deutsche Staatsbürger hatten sich dem IS angeschlossen.

Laut amerikanischen Regierungskreisen wird das Problem auch Thema bei dem Treffen der Anti-IS-Koalition an diesem Mittwoch in Washington sein, an dem auch Bundesaußenminister Heiko Maas teilnimmt. Gastgeber ist US-Chefdiplomat Mike Pompeo.

Ein ranghoher Mitarbeiter des US-Außenministeriums sagte, es solle bei dem Treffen darum gehen, sicherzustellen, dass der IS für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werde.

In einer Mitteilung lobte das Ministerium die Syrischen Demokratischen Kräfte für ihr "klares ...

Den vollständigen Artikel lesen ...