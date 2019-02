Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In China (Kernland), Hongkong und Südkorea ruht der Börsenhandel wegen der Feiertage zum Mondneujahr.

MITTWOCH: In China (Kernland) und Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

DONNERSTAG: In China (Kernland) und Hongkong bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

FREITAG: In China (Kernland) findet wegen der Feiertage zum Mondneujahr kein Börsenhandel statt.

TAGESTHEMA

Googles Mutterkonzern Alphabet hat im vierten Quartal mit Hilfe besserer Werbeeinnahmen und niedrigerer Steuern Gewinn und Umsatz unerwartet deutlich erhöht. Die Aktie gab dennoch nachbörslich um 3 Prozent nach, weil die höheren Kosten die Investoren beunruhigten. Gute Ergebnisse erzielte Google im Kerngeschäft mit der Suchmaschine. Der Alphabet-Konzern umfasst jedoch weit mehr als das. Zu ihm gehören unter anderem Youtube oder die Tochter Waymo, die selbstfahrende Autos entwickelt.

Gerade außerhalb der Internetsuche legten die Kosten kräftig zu. Das trug dazu bei, dass die Marge auf 21 Prozent von 24 Prozent im Vorjahreszeitraum sank. Unter dem Strich übertraf Alphabet die Erwartungen deutlich. Der Konzern erzielte im vergangenen Jahresviertel einen Nettogewinn von 8,95 Milliarden US-Dollar, nach einem Verlust von 3,02 Milliarden Dollar vor Jahresfrist. Je Aktie wies Alphabet ein Ergebnis von 12,77 Dollar aus. Analysten hatten dem Unternehmen im Konsens nur 10,86 Dollar je Aktie zugetraut. Im vergangenen Jahr hatte der Konzern wegen der US-Steuerreform einen Verlust von 4,35 Dollar je Aktie geschrieben, diese herausgerechnet jedoch 9,70 Dollar je Aktie verdient. Alphabet wies einen Umsatz von 39,28 Milliarden Dollar aus, ein Plus von 21,5 Prozent zum Vorjahr. Die Markterwartung hatte bei 38,9 Milliarden Dollar gelegen. Das jüngste Quartal brachte aber auch erhöhte Forschungs- und Entwicklungsausgaben mit sich. Sie legten um 40 Prozent auf den Rekordwert von 6 Milliarden Dollar zu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,3 1. Veröff.: 54,2 zuvor: 54,4 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 57,0 Punkte zuvor: 57,6 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.719,80 -0,05% Nikkei-225 20.844,45 -0,19% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi Feiertag Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 6.005,90 +1,95%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Auch am Dienstag sind viele ostasiatischen Börsen noch wegen der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest geschlossen. Dort wo gehandelt wird, lässt sich keine einheitliche Tendenz ausmachen. Unter den Märkten der Region ragt die australische Börse mit einem Plus von fast 2 Prozent hervor, nachdem die Notenbank des Landes (RBA) ihren Leitzins unverändert belassen hat. Nach oben getragen wird die Börse in Sydney von kräftigen Kursgewinnen im Bankensektor. Der am Montag nach Börsenschluss veröffentlichte Abschlussbericht einer Untersuchung des australischen Finanzsektors fiel nicht so schlimm aus wie befürchtet. Die Westpac-Aktie legt um 7,4 Prozent zu. Die Kurse der übrigen drei Banken - National Australia Bank, Commonwealth Bank und ANZ - steigen zwischen 3,8 und 6,8 Prozent. Allerdings hatten die Titel im zurückliegenden Jahr unter den Ermittlungen gelitten, die sich über ein Jahr hinzogen. In Tokio liegt das Augenmerk derweil auf der Bilanzsaison. Dort springen Yahoo Japan um fast 10 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Positiv werden auch die Zahlen der Bank Mitsubishi UFJ aufgenommen; die Aktie rückt um 1,1 Prozent vor. Eine Gewinnwarnung lässt dagegen die Aktie von Panasonic um 3 Prozent nachgeben.

US-NACHBÖRSE

Der Aktienkurs von Alphabet ist am Montagabend im nachbörslichen Handel auf Nasdaq.com um 3,1 Prozent gefallen, nachdem der Konzern bei der Vorlage von Geschäftszahlen höhere Ausgaben als befürchtet gemeldet hatte (siehe Tagesthema). Die Seagate-Aktie knickte um 5,9 Prozent auf 42,75 Dollar ein obwohl die Zahlen für das zweite Quartal die Markterwartungen übertroffen hatten. Jedoch sieht sich das Unternehmen mit markt- und geopolitischen Unsicherheiten konfrontiert. Der Ausblick auf das kommende Geschäftsquartal enttäuschte den Markt. Für Gilead ging es um 3,6 Prozent abwärts. Die Geschäftszahlen für das vierte Quartal des Pharmaunternehmens waren durchwachsen ausgefallen.Die Glu-Mobile-Aktie brach um 11,7 Prozent ein, nachdem der Ausblick den Markt enttäuscht hatte.Ultimate Software legten in Reaktion auf die Quartalszahlen des Unternehmens um 0,3 Prozent zu. Für Hartford Financial Services ging es um 2,4 Prozent aufwärts. Das Investment- und Versicherungsunternehmen hatte ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1 Milliarden Dollar bekanntgegeben. Zudem hatte das Ergebnis für das vierte Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.239,37 0,70 175,48 8,20 S&P-500 2.724,87 0,68 18,34 8,70 Nasdaq-Comp. 7.347,54 1,15 83,67 10,73 Nasdaq-100 6.959,96 1,23 84,44 9,95 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 790 Mio 881 Mio Gewinner 1.988 1.684 Verlierer 959 1.262 Unverändert 102 93

Freundlich - Nach einem verhaltenen Start haben die Indizes im Verlauf Fahrt aufgenommen. Die Hoffnung auf starke Ergebniszahlen der Unternehmen und auf eine Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit sorgte für Kaufbereitschaft. Die Erholung ging von den Technologiewerten aus, was vor allem die Nasdaq-Indizes nach oben trieb. Der Dow wurde von Apple (+2,9 Prozent) und Microsoft (+2,9 Prozent) angeführt. Weniger gefragt waren defensive Branchen wie Pharma, Telekom oder Versorger sowie Energiewerte, die mit dem fallenden Ölpreis abwärts liefen. Die ON-Semiconductor-Aktien rückten 3,8 Prozent vor. Die Viertquartalszahlen des Chipherstellers haben die Markterwartungen übertroffen. Clorox zogen um 5,7 Prozent an, die Zweitquartalszahlen des Konsumgüterkonzerns lagen über Markterwartung. Ultimate Software Group haussierten um 19,7 Prozent. Das Unternehmen wird von einer von einer Beteiligungsgesellschaft übernommen. An der Pizzakette Papa John's International beteiligt sich Starboard Value mit 200 Millionen Dollar. Die Titel stiegen um 9 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,54 4,5 2,50 133,8 5 Jahre 2,54 3,7 2,50 61,3 7 Jahre 2,62 4,0 2,58 37,6 10 Jahre 2,72 3,9 2,68 28,0 30 Jahre 3,06 3,5 3,03 -0,7

Am Rentenmarkt gaben die Notierungen nach, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 3,9 Basispunkte auf 2,72 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1431 -0,0% 1,1437 1,1449 -0,3% EUR/JPY 125,64 -0,0% 125,69 125,74 -0,1% EUR/GBP 0,8764 -0,1% 0,8769 0,8743 -2,6% GBP/USD 1,3042 +0,0% 1,3039 1,3096 +2,4% USD/JPY 109,92 +0,0% 109,91 109,84 +0,2% USD/KRW 1122,05 -0,0% 1122,30 1120,21 +0,7% USD/CNY 6,7448 0% 6,7448 6,7448 -1,9% USD/CNH 6,7637 -0,3% 6,7808 6,7845 -1,6% USD/HKD 7,8461 -0,0% 7,8465 7,8460 +0,2% AUD/USD 0,7257 +0,5% 0,7220 0,7236 +3,0% NZD/USD 0,6898 +0,2% 0,6884 0,6894 +2,8% Bitcoin BTC/USD 3.418,55 +0,2% 3.411,37 3.424,00 -8,1%

Der Dollar stieg auf breiter Front, der Greenback legte gegen den Euro 0,2 Prozent auf 1,1436 zu. Damit holte die US-Devise ihre Vorwochenverluste im Zuge der taubenhaften Fed-Verlautbarungen wieder auf. Der Euro neigte nach Erzeugerpreisen in der Eurozone unter Markterwartung zur Schwäche. Dank der zuletzt unerwartet starken Konjunkturdaten aus den USA werden nach Einschätzung der Devisenexperten von MUFG weitere Verluste des US-Dollar voraussichtlich begrenzt bleiben. Das gelte trotz der Rücknahme eines Ausblicks auf weiter schrittweise Zinsanhebungen durch die US-Notenbank in der vergangenen Woche.

Der australische Dollar hatte am Dienstag zunächst kräftig nachgegeben, nachdem schwache Daten zu den heimischen Einzelhandelsumsätzen veröffentlicht worden waren. Mit dem Festhalten der RBA an ihrem geldpolitischen Kurs legt die Währung nun wieder zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,81 54,56 +0,5% 0,25 +19,9% Brent/ICE 62,72 62,51 +0,3% 0,21 +15,3%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 05, 2019 01:54 ET (06:54 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.