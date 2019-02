ChinaEquity Group wird Hauptaktionär von RBC



Malvern, Pennsylvania und Peking (ots/PRNewswire) - Reaction Biology Corporation (www.reactionbiology.com) ("RBC") und die ChinaEquity Group (www.chinaequity.net) ("CEG") gaben heute den Abschluss einer Aktientauschtransaktion bekannt, mit der RBC alle Anteile an der ProQinase GmbH, einem Unternehmen der frühen Phase der Wirkstoffforschung mit Sitz in Freiburg, Deutschland, erwirbt.



ProQinase wurde 2001 gegründet und ist auf die Erforschung kinasebasierter Wirkstoffe spezialisiert. 2018 stellte ProQinase über 230 Kunden weltweit eine vollständige Palette von biochemischen und zellbasierten Assays zur Verfügung. Darüber hinaus verfügt ProQinase über ein großes und wachsendes Angebot an In-Vivo-Assay-Dienstleistungen, darunter 70 Tumormodelle sowie immuno-onkologische Plattformen mit proprietären Mausmodellen. Im Jahr 2019 wird ProQinase in eine neu gebaute, hochmoderne Laboranlage einziehen, von der aus weiteres Wachstum erwartet wird.



RBC ist führend bei Dienstleistungen zur Wirkstoffforschung, mit einem starken Fokus auf Kinase und epigenetische Wirkstofftargets für biochemische und zellbasierte Assays. In den letzten Jahren hat RBC auch biophysikalische und elektrophysikalische Assay-Plattformen in sein Dienstleistungsangebot aufgenommen und über 1.150 Kunden weltweit betreut, darunter große Pharmaunternehmen, Biotechs sowie akademische und staatliche Labors.



Aus der Zusammenführung von RBC und ProQinase wird ein weltweit führendes Unternehmen für die Entdeckung von Kinase-Medikamenten mit einem vielfältigen Angebot und Aktivitäten in Europa und den Vereinigten Staaten entstehen. Die fusionierten Unternehmen planen, die Aktivitäten in beiden Werken weiter auszubauen und ihr Produktangebot zu erweitern. Darüber hinaus plant RBC die Eröffnung einer Tochtergesellschaft mit Sitz in China in Zusammenarbeit mit seinem bedeutenden neuen Aktionär CEG.



"Wir haben diese Gelegenheit genutzt, um unsere globale Position als führendes Unternehmen in der frühen Phase der Wirkstofffindung zu stärken und auszubauen", so Matt Oristano, CEO von Reaction Biology. "Unser gemeinsames Unternehmen hat nun eine Kundenliste von fast 1.500 Kunden, und wir können jetzt eine breitere Palette von Serviceoptionen für jeden Kunden anbieten. Unsere Fähigkeit, die Wirkstoffforschung aus Europa, den USA und China zu betreiben, wird unseren Kunden einen großen Nutzen bringen."



Chaoyong Wang, Gründer und CEO der ChinaEquity Group: "Wir freuen uns sehr, diese multinationale Plattform für Dienstleistungen zur Wirkstoffforschung mitgestalten zu können. ChinaEquity hat sich in unserem Portfolio von mehr als 200 Unternehmensbeteiligungen stark auf Life-Science-Unternehmen konzentriert, und die Zusammenfügung unserer ProQinase-Vermögenswerte mit RBC bedeutet, dass wir beim Eintritt in den chinesischen Markt für Dienstleistungen zur Wirkstoffforsschung strategischen Wert schaffen können. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Matt und seinem Team bei der Öffnung des chinesischen Marktes für ihre Firma."



Die 1999 gegründete ChinaEquity Group war eine der der ersten PE/VC-Firmen in China. Derzeit wird sie von vielen professionellen Rankings als eine der führenden Firmen in der chinesischen Investmentbranche eingestuft. Das RMB-Geschäft der CEG wird derzeit am chinesischen NEEQ-Markt gehandelt, und die CEG erwarb 2016 Hifuture Electric (eine an der Shenzhen-Börse notierte Gesellschaft).



Im Laufe ihrer 20-jährigen Geschichte hat die CEG über zweihundert Investitionen getätigt, die sich über ein breites Spektrum von Branchen und Entwicklungsstufen erstrecken. Die Investitionen des Unternehmens in Unternehmen während der VC- und PE-Phase umfassen TMT, High-End-Verbraucher und -Einzelhandel, High-End-Produktion, Clean-Tech, neue Materialien, Gesundheitswesen und die Biotech-Industrie. www.chinaequity.net



Reaction Biology mit Sitz in Malvern, Pennsylvania, wurde 2001 gegründet und ist mit über 1.150 Kunden weltweit und einer Reihe von über 2000 biochemischen, zellbasierten und biophysikalischen Assays führend in Dienstleistungen zur Wirkstoffforschung. Das Unternehmen ist der führende Anbieter von kinasebasierten Discovery-Services mit 650 Kinasen, die in dem branchenweit größten Angebot seiner Art abgedeckt werden. www.reactionbiology.com



