BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 265 (250) DKK - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS SENKT SUNRISE AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 90 (100) CHFCREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR RENAULT AUF 73 (74) EUR - 'NEUTRAL'HSBC HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 13,50 (11,50) EUR - 'BUY' JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VOLVO B AUF 185 (200) SEK - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 14,25 (13) EUR - 'OVERWEIGHT' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 7 (8) EUR - 'SELL'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 88,85 (87,80) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 26 (24) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 96 (101) EUR - 'OUTPERFORM' CREDIT SUISSE HEBT BRENNTAG AUF 'OUTPERFORM' (UNDERPERFORM) - ...Den vollständigen Artikel lesen ...