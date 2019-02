AMS RECHNET IN IN Q1 MIT UMSATZ ZWISCHEN 350 UND 390 MIO USD (PROG 404) - SETZT DIVIDENDENPOLITIK FÜR 2018 AUS AURELIUS verkauft verbliebene Teile des Geschäfts mit der öffentlichen Hand in Großbritannien und Nordirland Daimler und Bosch werden US-Abgasklage doch nicht los Hannover Rück wächst bei stabilen Konditionen in der Vertragserneuerung zum 1.1.2019 Hochtief -Tochter Cimic prognostiziert weiteres Gewinnwachstum INFINEON SCHLIEßT DEZEMBER-QUARTAL MIT ERWARTETEM UMSATZRÜCKGANG UND LEICHT BESSEREM ERGEBNIS ALS ERWARTET AB Germania beantragt Insolvenz und stellt Flüge ein Qiagen - 2018 Umsatz 1,50 Mrd USD (Prog 1,51) , EPS ber 1,34 (Prog 1,32) Wirecard ermöglicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...