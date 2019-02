Zürich (awp) - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine freundliche Eröffnung ab. Etwas Rückenwind erhält der Markt dabei von den US-Vorgaben. An der Wall Street hatte vor allem der Dow Jones am Montag nach dem hiesigen Börsenschluss nochmals deutlich an Fahrt gewonnen. Aus Asien liefert nur der leichtere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...