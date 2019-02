Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) musste nach der erfolgreichen letzten Woche Verluste verkraften, so die Analysten der Helaba.Der technische Ausblick sei aber noch immer freundlich, denn das Chartbild auf Tagesbasis sei per saldo konstruktiv. So sei der Oktober-Aufwärtstrend intakt und der DMI stehe im Kauf. Zudem liege das Kursmomentum im positiven Bereich. Anzumerken sei jedoch, dass die Indikatoren im Zuge der gestrigen Verluste an Schwung verloren hätten. Kursrücksetzer auf dem erhöhten Niveau erscheinen somit möglich, so die Analysten der Helaba. Die Trendlinie der Aufwärtsbewegung von Oktober stelle eine erste Haltemarke dar und verlaufe heute bei 164,79. Darunter würden die Marken bei 164,69 und 164,59 weitere Unterstützung bieten. Sollte es zu einem Bruch kommen, würden die Analysten die nächste Haltemarke in der Zone 164,04/12 lokalisieren. Hürden bestünden bei 165,64, 165,77 und am Kontrakthoch bei 165,87. Die Trading-Range liege zwischen 164,59 und 165,84. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...