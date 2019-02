TOKIO (Dow Jones)--Auch am Dienstag waren viele ostasiatische Börsen noch wegen der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest geschlossen. Unter anderem fand in China, Hongkong und Südkorea kein Handel statt. Dort wo gehandelt wurde, ließ sich keine einheitliche Tendenz ausmachen. In Tokio schloss der Nikkei-225-Index nach einem von dünnen Umsätzen geprägten Handel 0,2 Prozent niedriger bei 20.844 Punkten, trotz guter Vorgaben aus den USA, wo vor allem Technologiewerte gesucht waren.

Unter den Märkten der Region ragte die australische Börse mit einem Plus von fast 2 Prozent hervor, nachdem die Notenbank des Landes (RBA) ihren Leitzins unverändert belassen hatte. RBA-Gouverneur Philip Lowe merkte zwar an, dass die globalen Risiken gestiegen seien, äußerte sich aber optimistisch zur heimischen Wirtschaft.

Nach oben getragen wurde die Börse in Sydney von kräftigen Kursgewinnen im Bankensektor. Der am Montag nach Börsenschluss veröffentlichte Abschlussbericht einer Untersuchung des australischen Finanzsektors fiel nicht so schlimm aus wie befürchtet. Der Untersuchungsausschuss empfiehlt als Ergebnis seiner Ermittlungen strengere Kontrollen und einen besseren Verbraucherschutz. Drei der vier großen australischen Banken müssen mit weiteren Ermittlungen und möglicherweise auch Anklagen rechnen. Nur bei Westpac fanden sich keine Hinweise auf ein Fehlverhalten der Bank.

Börsenwert der Großen Vier erhöht sich um 20 Mrd AUD

Die Westpac-Aktie legt daraufhin um 7,4 Prozent zu. Die Kurse der übrigen drei Banken - National Australia Bank, Commonwealth Bank und ANZ - stiegen zwischen 3,9 und 6,5 Prozent. Insgesamt verbesserte sich die Marktkapitalisierung der vier Großbanken am Dienstag um rund 20 Milliarden australische Dollar (AUD), wie Marktteilnehmer errechneten. Allerdings hatten die Titel im zurückliegenden Jahr unter den Ermittlungen gelitten, die sich über ein Jahr hinzogen.

Banken werden in Sydney auch am Mittwoch im Fokus stehen, denn vor Handelsbeginn wird Commonwealth Bank of Australia Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr vorlegen.

Aktien des australischen Bergbausektors profitierten von der Entscheidung eines Gerichts, das dem brasilianischen Bergbaukonzern Vale nach dem Dammbruch Ende Januar die weitere Nutzung seiner Rückhaltebecken verbot. Vale wird daher seine Rohstoffförderung drastisch einschränken müssen. Rio Tinto stiegen um rund 3 Prozent, BHP um 1,1 Prozent und die Aktien des Eisenerzkonzerns Fortescue um 4,7 Prozent.

Der Kurs des Baustoffkonzerns Boral erholte sich um 2,2 Prozent, nachdem er am Montag in Reaktion auf die Gewinnwarnung des Unternehmens um 8 Prozent abgestürzt war.

Der australische Dollar hatte zunächst kräftig nachgegeben, nachdem schwache Daten zu den heimischen Einzelhandelsumsätzen veröffentlicht worden waren. Mit dem Festhalten der RBA an ihrem geldpolitischen Kurs legte die Währung wieder zu. Im Tagestief rutschte der Aussie auf 0,7193 US-Dollar ab, aktuell notiert er bei etwa 0,7260 US-Dollar.

In Tokio lag das Augenmerk derweil auf der Bilanzsaison. Dort sprangen Yahoo Japan um 9,2 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Positiv wurden auch die Zahlen der Bank Mitsubishi UFJ aufgenommen; die Aktie rückte um 1,1 Prozent vor. Eine Gewinnwarnung ließ dagegen die Aktie von Panasonic um 2,5 Prozent nachgeben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.005,90 +1,95% +6,37% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.844,45 -0,19% +4,15% 07:00 Kospi (Seoul) Geschlossen 07:00 Schanghai-Comp. Geschlossen 08:00 Hang-Seng (Hongk.) Geschlossen 09:00 Taiex (Taiwan) Geschlossen 06:30 Straits-Times (Sing.) Geschlossen 10:00 KLCI (Malaysia) Geschlossen 10:00 BSE (Mumbai) 36.638,43 +0,15% +1,06% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1426 -0,1% 1,1437 1,1449 -0,3% EUR/JPY 125,52 -0,1% 125,69 125,74 -0,2% EUR/GBP 0,8759 -0,1% 0,8769 0,8743 -2,7% GBP/USD 1,3043 +0,0% 1,3039 1,3096 +2,4% USD/JPY 109,85 -0,1% 109,91 109,84 +0,2% USD/KRW 1119,86 -0,2% 1122,30 1120,21 +0,5% USD/CNY 6,7448 0% 6,7448 6,7448 -1,9% USD/CNH 6,7652 -0,2% 6,7808 6,7845 -1,5% USD/HKD 7,8455 -0,0% 7,8465 7,8460 +0,2% AUD/USD 0,7261 +0,6% 0,7220 0,7236 +3,1% NZD/USD 0,6900 +0,2% 0,6884 0,6894 +2,8% Bitcoin BTC/USD 3.417,25 +0,2% 3.411,37 3.424,00 -8,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,73 54,56 +0,3% 0,17 +19,7% Brent/ICE 62,65 62,51 +0,2% 0,14 +15,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.314,24 1.312,17 +0,2% +2,07 +2,5% Silber (Spot) 15,92 15,87 +0,3% +0,05 +2,7% Platin (Spot) 823,26 821,00 +0,3% +2,26 +3,4% Kupfer-Future 2,81 2,79 +0,6% +0,02 +6,8% ===

